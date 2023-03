Léo é um dos destaques do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/03/2023 18:23

Elogiado pelo técnico Mauricio Barbieri como o melhor zagueiro canhoto atuando no Brasil, Léo tem apenas dois meses de Vasco, mas já se sente em casa. Um dos líderes do elenco, ele curte o bom momento e o reconhecimento dos torcedores.

"Vou ser sincero, não me surpreende porque eu trabalho muito para isso. Você planta lá atrás para começar a colher agora. Trabalho bastante para que eu possa viver esse momento com o meu grupo, estou muito feliz aqui, parece que já tem um ano, dois anos, eu me sinto em casa, muito à vontade e feliz. O Vasco foi a melhor escolha da minha carreira", afirmou Léo em coletiva nesta quarta-feira.



Ele também falou sobre o elogio recebido do treinador: "Quando vi a matéria com o que ele falou, eu me senti muito honrado, muito feliz. Respeito todos os atletas da minha posição, mas é gratificante ver o trabalho ser reconhecido. Isso nos inspira ainda mais para nos manter em alto nível".



Apesar da boa fase e dos elogios, Léo acredita que não terá vida fácil ao longo da temporada, em função da forte concorrência na zaga do Vasco.



"Quando cheguei aqui, fiquei sabendo o que tinha acontecido com o Miranda (suspensão por doping). Fico muito feliz pelo momento que ele tem vivido aqui no clube. Chegou Robson, tem Anderson Conceição, que são outros zagueiros que brigam pelo espaço, assim como Capasso. Todos estão trabalhando em busca de um Vasco diferente, melhor e mais forte, para competir", analisou.