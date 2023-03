Paulo Henrique foi apresentado como reforço do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Paulo Henrique foi apresentado como reforço do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/03/2023 15:03

Rio - O Vasco apresentou, na tarde desta quarta-feira (01), o lateral-direito Paulo Henrique, 12º reforço para a temporada. Em sua chegada, o jogador prometeu travar uma disputa sadia com Pumita Rodríguez pela titularidade da posição.

"A minha vinda foi com o objetivo de ter mais minutos e oportunidades, vim de três boas temporadas e a ideia é manter isso. Sei da qualidade do Pumita, sei que ele é hoje o titular da posição, mas venho pra brigar, incomodar e buscar meu espaço, claro que respeitando ele. Quem ganha com isso é o Vasco, venho para ter uma disputa saudável e dar boa dor de cabeça ao professor Barbieri", disse Paulo Henrique.

Emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano, o jogador destacou a velocidade como sua principal arma e se colocou à disposição para ajudar o técnico Maurício Barbieri.

"Muita força, velocidade, gosto muito de atacar, mas busco também marcar bem e aperfeiçoar minha parte defensiva. Mas acho que minha principal característica é a velocidade, tanto que nos últimos anos atuei também na linha da frente", afirmou o jogador



"Conversei com o Paulo e o Barbieri, acredito que a versatilidade pesou. Me sinto bem nessa função mais à frente, posso atuar nas duas posições. A força e a velocidade são minhas características, acabei entrando para o ranking dos 10 mais velozes do mundo, fiquei muito feliz", completou.

Nascido em São Paulo, Paulo Henrique iniciou sua trajetória no futebol em clubes pequenos de Santa Catarina. Depois passou por Paraná e Juventude. Acabou contratado pelo Galo neste ano, porém, atuou em apenas três jogos na temporada pelo clube mineiro.