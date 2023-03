Thiago Rodrigues, o "Batman", está de saída do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 01/03/2023 14:09 | Atualizado 01/03/2023 14:10

Rio - Thiago Rodrigues não é mais jogador do Vasco. Nesta quarta-feira (01), o time carioca anunciou o encerramento do vínculo com o goleiro, que tem negociações bem encaminhadas com o Vitória.

No Vasco desde o início de 2022, Thiago Rodrigues foi titular ao longo de toda última temporada. Foi um dos grandes nomes do Gigante da Colina no Campeonato Carioca e no primeiro turno da Série B, mas caiu muito de produção na reta final da competição e virou alvo de crítica dos cruzmaltinos. Mesmo assim, foi decisivo no jogo contra o Ituano, que sacramentou o acesso do clube.

Neste ano, Thiago Rodrigues acabou perdendo espaço com as contratações de Ivan e Leo Jardim. O antigo titular não entrou em campo nenhuma vez em 2023.