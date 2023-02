Partida entre Vasco da Gama x Boavista no Estadio de Sao Januario em 27 de fevereiro de 2023. - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 27/02/2023 21:26

O Vasco está no G4 do Campeonato Carioca. Isso porque, nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino bateu o Boavista por 4 a 1 em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Pedro Raul (2), Alex Teixeira e Puma Rodríguez marcaram os gols da vitória. Di María descontou pelo lado do Verdão de Saquarema.

O time de Maurício Barbieri, com o resultado, chegou aos 17 pontos e aparece na terceira posição do Estadual. O Boavista, por sua vez, segue na lanterna, com apenas dois pontos.

Agora, as duas equipes viram a chave para a décima rodada do Cariocão. O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Já o Boavista enfrentará o Nova Iguaçu no sábado, às 19h30, no Estádio Elcyr Resende.

Pedro Raul chuta comemora seu gol, o primeiro na partida entre Vasco da Gama x Boavista no Estadio de Sao Januario em 27 de fevereiro de 2023. Daniel RAMALHO/VASCO

O JOGO

O Vasco até tomou dois sustos no início do primeiro tempo, mas rapidamente deu a resposta e abriu cedo o placar em São Januário. Após um vacilo do Boavista, Alex Teixeira roubou a bola, avançou pelo lado esquerdo e tocou para Pedro Raul. O centroavante, então, invadiu a área e encheu o pé para balançar as redes com apenas dez minutos de jogo.

Logo depois disso, o Cruz-Maltino impôs seu estilo e ditou o ritmo do jogo. Assim, pressionou em busca do segundo gol e praticamente não deixou o adversário criar qualquer jogada que pudesse levar perigo à meta de Léo Jardim.

Aos 43 minutos, a vantagem foi ampliada. Alex Teixeira tocou para Pedro Raul, que fez o pivô e tocou na frente para o camisa 7. O meia-atacante finalizou, e o goleiro salvou. No entanto, o próprio Alex Teixeira ficou com a sobra e completou de cabeça. Antes disso, vale destacar, o time já havia criado boas chances, sempre de pé em pé, e ainda colocou uma bola na trave com Pumita Rodríguez.



O segundo tempo foi ainda mais agitado, e a máxima "quem não faz, leva" se fez presente em São Januário. O Vasco teve três chances dentro da área, mas não aproveitou. O Verdão de Saquarema, por sua vez, não desperdiçou a oportunidade que teve. Após um vacilo de Jair, e a bola ficou com Ryan, que avançou e bateu cruzado. Léo Jardim espalmou, e Di María aproveitou para pegar a sobra e concluir.

Apesar do gol sofrido, o time de Maurício Barbieri não se desesperou, manteve o controle do jogo e tratou de ampliar a vantagem rapidamente. Aos 22 minutos, Nenê foi para cobrança de escanteio e mandou a bola na área. Eguinaldo subiu e desviou para trás. A bola, então, sobrou para Pumita Rodríguez, que finalizou para fazer o terceiro.

Posteriormente, aos 28 minutos, o Cruz-Maltino fechou a conta. Em cobrança de falta, Nenê levantou bola na área, e a zaga do Boavista vacilou duas vezes em fazer o corte. Pedro Raul ficou com a sobra, bateu mascado, mas a bola entrou.

Alex seu gol, o segundo na partida entre Vasco da Gama x Boavista no Estadio de Sao Januario em 27 de fevereiro de 2023. Daniel RAMALHO/VASCO

FICHA TÉCNICA

Vasco x Boavista



Data e Hora: 27/02/2023, às 19h30

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus



Cartões amarelos: Miranda (VAS) / Caio Felipe e Eder (BOA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Pedro Raul (1-0) (10'/1ºT) / Alex Teixeira (2-0) (43'/1ºT) / Di María (2-1) (14'/2ºT) / Puma (3-1) (22'/2ºT) / Pedro Raul (4-1) (28'/2ºT)

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Léo Jardim; Puma, Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor, Intervalo); Rodrigo, Jair (Barros, 21'/2ºT) e Alex Teixeira (Nenê, 21'/2ºT); Gabriel Pec (Rayan, 34'/2ºT), Erick Marcus (Eguinaldo, 21'/2ºT e Pedro Raul.

BOAVISTA (Técnico: Leandrão)

Fernando; Gustavo (Wandinho, Intervalo), Rangel, Kevem e Lucas Lucena; Plínio, Caio Felipe e Ryan (Danilo, 41'/2ºT); Marquinhos, Eder (Berê, 25'/2ºT) e Pablo (Di María).