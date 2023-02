Paulo Henrique é a 12ª contratação do Vasco para a temporada - Daniel RAMALHO/VASCO

Paulo Henrique é a 12ª contratação do Vasco para a temporadaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 27/02/2023 11:50

Recém-chegado ao Vasco, Paulo Henrique terá a oportunidade de jogar pela primeira vez em São Januário. Aos 26 anos, o lateral-direito admitiu a expectativa de ter o primeiro contato com a torcida vascaína na carreira.

"Nunca joguei contra o Vasco nem em São Januário. Óbvio que conheço a torcida, que é de âmbito nacional, e estou ansioso para sentir o calor dela", afirmou em entrevista à VascoTV.



Com início de carreira em clubes do Paraná de menor expressão, Paulo Henrique disputou apenas dois Brasileirões após chegar ao Juventude, há dois anos. Entretanto, em 2021 e 2022 o Vasco estava na Série B e por isso não houve o encontro.



O lateral, que é a 12ª contratação para a temporada, mostrou-se animado com a oportunidade e explicou o motivo da escolha pelo novo clube.



"Fui muito bem recebido. Tínhamos outras conversas (com clubes), mas, quando o Vasco te chama, é muito difícil dizer 'não'. Já me sinto em casa. Conhecia Jair e Léo que me receberam bem, assim como os outros", disse.