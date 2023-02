Andrey no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 01o de novembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 27/02/2023 10:52

Rio - Após acertar o retorno do volante Andrey Santos junto ao Chelsea, o Vasco já começa a pensar na reestreia do garoto. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a ideia do time cruzmaltino é ter o jogador já no clássico com o Flamengo, no próximo domingo (5).

Segundo PVC, a ideia do Vasco é que Andrey comece a treinar ainda nesta semana. No entanto, o time carioca sabe que dificilmente terá o jovem iniciando o clássico como titular. A tendência é que ele seja acionado apenas no decorrer da partida.

Andrey será emprestado ao Vasco até o fim de junho. O atacante deve fazer apenas em torno de 15 partidas pelo clube, já que o Chelsea exigiu que o garoto fosse liberado para disputar o Mundial sub-20.

Em um primeiro momento, as negociações haviam emperrado por conta do repasse do percentual de 30% em cima do que o Chelsea pagou pela transferência do jogador, o que é de direito e previsto em contrato. O Vasco gostaria do parcelamento em três vezes, jogador e seu estafe recuaram, mas cederam pelo carinho com o clube formador.



Tal parcelamento gira na casa dos 3,75 milhões de euros (R$ 20,5 milhões). O clube inglês pagou ao Cruzmaltino 12,5 milhões de euros (R$ 68,5 milhões) pelo jogador e, deste valor, 8,75 milhões de euros (R$ 48 milhões) ficam em São Januário.



Andrey Santos chegou a entrar na mira do Palmeiras, mas o clube paulista recuou logo após o Chelsea estabelecer novas condições no empréstimo, como fim do vínculo em julho deste ano e participação no Mundial Sub-20. O Vasco, por sua vez, aceitou todos os termos. A equipe londrina pagará todos os vencimentos do atleta em seu retorno ao CT Moacyr Barbosa.