25/02/2023

Rio - O lateral-direito Paulo Henrique, de 26 anos, é o novo reforço do Vasco. O clube carioca anunciou neste sábado a contratação do jogador, que estava no Atlético-MG. Ele assinou contrato de empréstimo com o Cruzmaltino até o fim da temporada.

Paulo é o 12º reforço do Vasco na temporada. Antes dele, o clube carioca já havia anunciado os goleiros Leo Jardim e Ivan, os zagueiros Manuel Capasso, Léo e Robson Bambu, os laterais Lucas Piton e Pumita Rodríguez, os meias Jair, De Lucca e Luca Orellano e o atacante Pedro Raul.

O lateral irá disputar vaga com Pumita Rodríguez, nascido no Uruguai, e com a promessa da base, Paulinho. O empréstimo do jogador com o Vasco é de um ano, mas não há preço de direitos fixado para compra.

Nascido em São Paulo, Paulo Henrique iniciou sua trajetória no futebol em clubes pequenos de Santa Catarina. Depois passou por Paraná e Juventude. Acabou contratado pelo Galo neste ano, porém, atuou em apenas três jogos na temporada pelo clube mineiro.