Andrey Santos é cria das categorias do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/02/2023 19:37

O Vasco deu mais um passo importante para confirmar o retorno de Andrey Santos. Isso porque, após aceitar as exigências do Chelsea, o Cruz-Maltino avançou nas tratativas com o jogador e seu staff. A informação é do jornal "Lance!".

O clube carioca quer resolver a pendência financeira e repassar 30% do valor que recebeu pela venda do meio-campista ao próprio Andrey e seus representes. Além disso, segundo o site, a negociação já está sob os cuidados do departamento jurídico. O acerto para ter o atleta é visto como "questão de tempo".

Os Blues pagaram 12,5 milhões de euros ao Vasco para contratar Andrey. 30% deste total deveria ter sido repassado ao atleta e seu staff, o que ainda não aconteceu, mas o clube, como dito acima, já trabalha para acertar a dívida.

Vale lembrar que Andrey esteve perto de ser emprestado ao Palmeiras. No entanto, o Alviverde desistiu da contratação após o Chelsea mudar os termos do acordo em cima da hora ( clique aqui e saiba mais ).

Uma vez que a negociação for concluída, o jogador será emprestado ao Cruz-Maltino até o fim de junho. Contudo, por exigência do Chelsea, ele precisará ser liberado para a Copa do Mundo sub-20, que começa em maio.