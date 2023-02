Andrey Santos erguendo o troféu do Sul-Americano Sub-20 - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 23/02/2023 18:59 | Atualizado 23/02/2023 18:59

A ida de Andrey Santos para o Palmeiras melou. Nesta quinta-feira, o Alviverde Paulista desistiu da contratação por empréstimo do jogador após o Chelsea mudar os moldes do acordo em cima da hora. A informação é do site "ge".

A ideia, inicialmente, era de que o meio-campista fosse emprestado ao Palmeiras até dezembro, e o Verdão pagaria uma parcela menor do seu salário.

Além disso, o clube paulista teria a decisão de liberar ou não Andrey para o Mundial Sub-20, que acontecerá entre maio e junho deste ano. Outro ponto é que haveria uma cláusula no empréstimo a ser paga se os Blues pedissem o retorno do atleta em agosto.

Segundo o site, o Chelsea, sem dar justificativas, informou que só poderia emprestar Andrey até julho e que seria preciso liberá-lo para a disputa do Mundial. Os ingleses ainda disseram que queriam receber uma quantia pelo empréstimo de quatro meses, mesmo que em um deles o jogador estaria com à serviço da Seleção Brasileira sub-20.



Dessa forma, o Palmeiras entendeu que não faria sentido continuar nas tratativas nestes moldes. Assim, desistiu do negócio.