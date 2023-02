Marko Dimitrovic, do Sevilla, sofreu uma agressão de um torcedor do PSV - OLAF KRAAK / ANP / AFP

Uma cena inusitada chamou a atenção durante a partida entre PSV e Sevilla, nesta quinta-feira (23), pela segunda fase da Liga Europa. Um torcedor holandês invadiu o gramado e agrediu o goleiro sérvio Marko Dmitrovic, da equipe espanhola. O jogo foi interrompido até a retirada do agressor.

"Ele me acertou por trás e tentou me bater. Me acertou um pouco. A verdade é que eu queria bater nele também. Isso não deveria acontecer aqui, mas espero que o punam como exemplo", disse o goleiro Marko Dmitrovic, do Sevilla, após a partida.

Ao invadir o gramado, o torcedor holandês foi na direção do goleiro sérvio e o agrediu. Mark Dmitrovic se defendeu e chegou a imobilizar o agressor. Em seguida, outros jogadores e os seguranças do estádio chegaram para defendê-lo, além de retirar o torcedor do PSV.

O PSV venceu a partida por 2 a 0, com gols de Luuk de Jong e Fábio Silva. O brasileiro Mauro Júnior foi expulso nos acréscimos. Apesar da vitória, a equipe holandesa foi eliminada pelo placar agregado. Na ida, o Sevilla venceu por 3 a 0, na Espanha.

