O Levante venceu o Huracán Melilla por 8 a 0 na Copa do Rei - Foto: Reprodução/RFEF

O Levante venceu o Huracán Melilla por 8 a 0 na Copa do ReiFoto: Reprodução/RFEF

Publicado 23/02/2023 16:44

Nesta quinta-feira, a La Liga anunciou que uma denúncia perante o Centro Nacional Policial para a Integridade no Esporte (CENPIDA) abriu investigação sobre suposta manipulação no jogo entre Huracán Melilla e Levante, válido pela primeira rodada da Copa do Rei. A partida aconteceu em dezembro de 2021, e o Levante venceu de goleada por 8 a 0.

A La Liga recebeu as informações de um confidente anônimo. Posteriormente, fez a denúncia perante ao CENPIDA. Na sequência, uma investigação foi aberta no Juizado de Instrução nº 2 de Melilla, que ainda está em andamento.

Até o momento, já foram colhidos depoimentos de seis pessoas - todas elas relacionados ao Huracán Melilla. De acordo com a La Liga, o Levante está "completamente alheio a esses fatos investigados".

VEJA A NOTA COMPLETA DIVULGADA PELA LA LIGA

Uma denúncia da LaLiga perante o Centro de Integridade Esportiva e Jogos da Polícia Nacional (CENPIDA) abriu a investigação sobre a suposta manipulação de uma partida da primeira rodada da Copa del Rey entre CD Huracán Melilla e Levante UD disputada em dezembro de 2021 com resultado de 0- 8.



A LaLiga recebeu informações de um confidente anônimo por meio do e-mail de denúncia integridade@laliga.es criado em 2015 pelo departamento de Segurança e Integridade.



Após esta informação, LaLiga denunciou os fatos perante o CENPIDA e foi aberta uma investigação no Juizado de Instrução nº 2 de Melilla, que ainda está em andamento, e na qual foram colhidos depoimentos de seis pessoas, todas relacionadas ao CD Huracán Melilla . O Levante UD, por sua vez, está completamente alheio a esses fatos investigados.



Esta informação anônima recebida através do canal de denúncias demonstra a confiança que existe no trabalho da área de Integridade e Segurança da LaLiga, em colaboração com a Polícia e os órgãos correspondentes, na hora de detectar e denunciar possíveis casos de viciação de resultados no futebol espanhol , independentemente da sua categoria e competição em jogo.



Da LaLiga lembramos que o e-mail integridade@laliga.es faz parte do canal de reclamações que pode ser consultado neste link , está disponível para todos aqueles que desejam fornecer informações anonimamente sobre qualquer tipo de ato que possa afetar a integridade da competição.