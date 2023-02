Rodrygo desfalcará o Real Madrid por 10 dias - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 23/02/2023 14:49

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (23) que o zagueiro Alaba e o atacante Rodrygo vão desfalcar a equipe nos próximos jogos. Os jogadores se lesionaram na vitória sobre o Liverpool por 5 a 2, na última terça-feira (21), em Anfield, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O zagueiro austríaco tem uma ruptura no bíceps femoral direito e deverá desfalcar a equipe por um mês. Já o brasileiro tem um pequeno rompimento no músculo do glúteo esquerdo e deve ficar de fora por 10 dias. A tendência é que Alaba seja desfalque em seis jogos, enquanto Rodrygo em apenas dois.

Ambos estão de fora dos jogos contra o Atlético de Madrid, sábado (25), pelo Campeonato Espanhol, e contra o Barcelona, quinta-feira (2), pela semifinal da Copa do Rei. Rodrygo deve ficar à disposição para o duelo contra o Betis, dia 5. Já a Alaba tem previsão de retorno para o final de março.

Além dos clássicos contra o Atlético de Madrid e Barcelona, Alaba também deve desfalcar o Real Madrid na partida de volta contra o Liverpool, dia 15, pela Liga dos Campeões da Europa. O clube tentará recuperá-lo para o duelo com o Barça, dia 19, pelo Campeonato Espanhol.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (25), às 14h30 (de Brasília), contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real é o vice-líder, com 51 pontos, enquanto o Atleti é o quarto, com 41. O Barça lidera a competição com 59.