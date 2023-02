Jorge rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/02/2023 13:21

Rio - O Fluminense recebeu uma péssima notícia. O lateral-esquerdo Jorge sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, no treino da última terça-feira (21), e deverá ser submetido à cirurgia. O clube informou a lesão nesta quinta-feira (23) após receber os resultados das avaliações no jogador.

Jorge foi contratado neste ano para resolver o problema na lateral esquerda do Fluminense. O jogador, de 26 anos, chegou por empréstimo de uma temporada junto ao Palmeiras. Porém, o lateral teve problemas com a condição física e atuou em apenas quatro partidas, sendo três como titular. Ele ainda não tinha convencido e foi preterido por Calegari e Guga.

Com a contratação de Jorge, o Fluminense emprestou Caio Paulista para o São Paulo e encaminhou a ida de Calegari para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, além de afastar Cristiano e liberá-lo para procurar outro clube. Com a lesão de Jorge, Diniz terá à disposição Guga e Alexsander, jogadores que já foram improvisados na posição, além de Marcos Pedro, que subiu para o profissional neste ano.

Esta é a segunda lesão grave de Jorge no joelho na carreira. Em 2020, quando defendia o Basel, da Suíça, o lateral sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou fora de combate entre seis e sete meses. Na época, ele estava emprestado pelo Monaco, da França, e tinha disputado apenas cinco jogos pelo clube suíço.