Matheus Ferraz perdeu espaço no elenco do FluminenseMailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 23/02/2023 10:33

Rio - Em fim de contrato com o Fluminense, o zagueiro Matheus Ferraz está recuperado da cirurgia que realizou após romper o ligamento do joelho esquerdo. De acordo com o site "Netflu", o defensor sabe que não continuará no clube, mas ainda tem esperança de fazer um jogo de despedida pelo clube.



Matheus Ferraz está 100% recuperado e esperava receber algumas oportunidades no Campeonato Carioca, o que não aconteceu até o momento. O zagueiro não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz e ,por isso, dificilmente voltará a jogar pelo Tricolor.



Inicialmente, o contrato de Matheus Ferraz com o Fluminense iria até o fim de 2022. No entanto, com a lesão ligamentar sofrida no final da temporada e a necessidade de cirurgia, o clube decidiu prolongar o vínculo por mais três meses até a recuperação do atleta.



Matheus Ferraz chegou ao Fluminense no início de 2019. Desde então, o zagueiro atuou em 66 jogos e marcou quatro gols com a camisa tricolor.