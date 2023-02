Paulo Henrique Ganso está recuperado de dores musculares e treinou no Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 21/02/2023 21:29

Depois de dois dias de folga em meio ao Carnaval, o elenco do Fluminense se reapresentou na tarde desta terça-feira (21), no CT Carlos Castilho. O técnico Fernando Diniz comandou atividade visando ao duelo com a Portuguesa, sábado (25), às 16h.

Quem trabalhou em campo foi o meia Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 do time de Laranjeiras ficou fora do clássico com o Vasco, no dia 12, por conta de dores na coxa direita. O jogador deu mais um passo para voltar a jogar.



Calegari e Yago Felipe também trabalharam com o grupo. O lateral tem proposta do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, enquanto o volante está na mira do Bahia. As negociações podem ser concretizadas ainda nesta semana.



O Fluminense volta a treinar na manhã de quarta-feira, em preparação para o duelo com a Portuguesa.