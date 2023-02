Yago Felipe é alvo do Bahia - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 21/02/2023 12:30 | Atualizado 21/02/2023 13:26

Rio - O volante Yago Felipe pode deixar o Fluminense em breve. O Bahia fez uma proposta pelo jogador, de 28 anos, e tem conversas avançadas pela contratação em definitivo, de acordo com o jornalista César Luis Merlo. O Tricolor das Laranjeiras fez uma contraproposta e aguarda a resposta dos baianos.

Nos últimos meses, Fluminense e Bahia fortaleceram a relação com negociações de jogadores. O Tricolor, por exemplo, emprestou o goleiro Marcos Felipe e o zagueiro David Duarte, além de vender o atacante Gabriel Teixeira. Agora, Yago Felipe pode aumentar a lista.

Yago Felipe chegou ao Fluminense em 2020 após se destacar pelo Goiás no Brasileirão de 2019. O volante tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2024. Ele começou a temporada como titular, mas perdeu espaço para Keno, Lima, Giovanni e Arthur.

Ao todo, Yago Felipe soma 159 jogos pelo Fluminense, com nove gols marcados e nove assistências. No Carioca, esteve em campo em cinco partidas. Ele entrou no segundo tempo nas vitórias sobre Audax e Vasco.