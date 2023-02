Ganso ficou fora do jogo contra o Vasco - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/02/2023 15:56

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso ainda não tem data para voltar ao time do Fluminense. De acordo com o site "GE", o meia, que ficou fora do clássico com o Vasco na última semana por dores na coxa direita, será reavaliado na próxima terça-feira, quando o elenco se reapresentar após folga de carnaval.

Peça importante do Fluminense na última temporada, Ganso entrou em campo cinco vezes nesta temporada. Com a ausência do camisa 10, o Tricolor contou com o jovem Arthur no time titular contra o Vasco. No segundo tempo, o garoto deu lugar a Lima. O time de Fernando Diniz levou a melhor e venceu por 2 a 0.

O Fluminense volta a campo somente no próximo sábado, dia 25, às 16h, contra a Portuguesa, no Maracanã. Atualmente, o Tricolor é o terceiro colocado do Campeonato Carioca, com 16 pontos.