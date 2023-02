John Kennedy em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/02/2023 15:23

Destaque do Campeonato Paulista, o atacante John Kennedy, de 20 anos, que pertence ao Fluminense recebeu uma proposta de uma equipe do exterior. O Chicago Fire, que disputa a MLS, principal liga dos EUA, ofereceu 3 milhões de dólares, cerca de R$ 15 milhões, pela contratação do jogador. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

John Kennedy está emprestado até março e caso o Fluminense negocie o jovem, o clube paulista terá direito a 10% da transferência, como taxa de vitrine. Em relação a proposta do clube dos EUA, o Tricolor não aceitou, mas iniciou uma negociação.

O atacante, de 20 anos, é o artilheiro do Campeonato Paulista com seis gols, empatado com o argentino Galoppo, do São Paulo. A princípio, ele será aproveitado pelo Fluminense após o fim do Paulista, mas o clube carioca pode aceitar alguma proposta, caso ela seja considerada positiva.

Revelado na base tricolor, John Kennedy se profissionalizou na temporada de 2020 e tem contrato com o Flu até o fim de 2025. A multa rescisória para o mercado internacional é de 50 milhões de euros (R$ 283 milhões na cotação atual). O Tricolor detém 60% dos direitos econômicos do atleta.