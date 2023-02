John Kennedy - Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Publicado 17/02/2023 12:42

Rio - Em boa fase na Ferroviária, o atacante John Kennedy, de 20 anos, vem despertando interesse de clubes do Brasil. Porém, de acordo com o portal "NetFlu", o Fluminense só admite a possibilidade de uma venda, caso seja para o exterior e por um valor considerado irrecusável.

O atacante é considerado um grande talento da base e o bom momento no futebol paulista tem empolgado os tricolores que acreditam que John Kennedy pode ter superado os problemas de comportamento. Recentemente, o jovem afirmou "ser um novo homem".

"Sempre fui muito feliz no Fluminense, não tenho nada a reclamar do clube nem das pessoas que trabalham lá. Realmente, eu que dei alguns moles, uns vacilos, estava com a cabeça meio virada. Mas regenerei, novo homem. Sempre fui muito feliz lá e tenho maior carinho pelo Fluminense", disse o atacante.

John Kennedy deverá voltar ao Fluminense em março e tem contrato com o Tricolor até o fim de 2025. A multa rescisória para o mercado internacional é de 50 milhões de euros (R$ 283 milhões na cotação atual). O Tricolor detém 60% dos direitos econômicos do atleta.