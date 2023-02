Fred é o tema do desfile do bloco de Carnaval Máquina Tricolor, em Nova Friburgo - Lenardo Brasil/Fluminense

Publicado 16/02/2023 12:17

Aposentado desde 2022, Fred virou tema de bloco de Carnaval. O ídolo do Fluminense é o homenageado do Máquina Tricolor, que vai à rua em Nova Friburgo, no sábado (18), após três anos sem desfilar por causa da pandemia de Covid-19.

"A torcida do Fluzão está sempre me surpreendendo com tanto carinho. Essa homenagem é motivo de muito orgulho. Gostei do enredo, a letra ficou muito bonita. Agradeço a todo mundo da FluBurgo, e aproveito para convidar a galera tricolor para lotar e curtir esse Carnaval. Certamente a festa será sensacional”, disse Fred ao site oficial do clube.



A letra do samba, que tem como refrão 'O Fred vai te pegar', foi uma forma de celebrar a passagem do ex-atacante pelo Fluminense, com dois títulos do Brasileirão, dois Cariocas e 199 gols marcados.



"O Bloco Máquina Tricolor, como todo ano, escolhe um tema ou ídolo para homenagear. Neste ano, será o Fred. É inegável o quanto ele representa para a torcida tricolor. São gols, títulos e muitas boas lembranças que vão ficar eternamente marcadas na memória do torcedor, e por isso esse ano ele será o nosso homenageado", explicou Henrique Freiman, um dos diretores do bloco.



O bloco Máquina Tricolor foi fundado em 2007 pelos torcedores pelos amigos Higor, Rodrigo e Maicon. Com desfile marcado para as 17h de sábado, na Avenida Alberto Braune, em Nova Friburgo, a expectativa é ter mais de 500 pessoas pulando Carnaval. A concentração acontece às 13h.







Veja a letra do samba em homenagem a Fred



A Máquina tricolor ô ô

Tem o maior prazer

De falar de um artilheiro

Que jamais vamos esquecer



Nasceu em Teófilo Otoni

Esse mineirinho uai

Fez a alegria das crianças

E dos pais



A rede do maraca,

Sempre balançou

Cruzava a bola na área

Pro Fred é gol



Fred e Fluminense

Uma linda união

Por isso é que esse time de guerreiros

Tinha um grande capitão



O Fred vai te pegar (o Fred)

O Fred vai te pegar (vai te pegar)

Canta a torcida apaixonada

O grito que vem da arquibancada