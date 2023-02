Cano foi decisivo na vitória do Fluminense sobre o Vasco - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 15/02/2023 21:06 | Atualizado 15/02/2023 21:08

Rio - Pentacampeão do mundo em 2002 com o Brasil, o ex-jogador Rivaldo exaltou a qualidade do atacante Germán Cano, do Fluminense, e projetou uma convocação para a seleção argentina comandada por Lionel Scaloni. O camisa 14 do Tricolor começou a temporada indicando que pode ter mais um ano de sucesso.

Cano já tem 5 gols pelo Fluminense em 2023: três anotados na vitória sobre o Audax, por 3 a 0, e dois no clássico contra o Vasco, quando o clube das Laranjeiras levou a melhor por 2 a 0 - na ocasião, o centroavante, que tem passagem pelo Gigante da Colina, marcou na reta final um golaço do meio de campo.

"O artilheiro do Fluminense está começando mais uma temporada em grande estilo. Mesmo com uma idade já mais avançada, não existe outro jogador argentino que faça tantos gols quanto ele pelo mundo. Acredito que, numa fase em que a Argentina tenha alguns amistosos para disputar, Lionel Scaloni irá premiar o jogador com uma convocação, dando a chance do atacante vestir a camisa alviceleste", avaliou Rivaldo, em entrevista ao site "BolaVip".

"São muitos gols durante a temporada. Alguns deles fantásticos como o desta semana contra o Vasco. Esse pode ser o momento ideal para ele ser chamado para a seleção campeã do mundo", completou.

Em sua primeira temporada pelo Fluminense, Germán Cano anotou 44 gols e chamou atenção por uma possível convocação no fim do ano para a seleção argentina, que conquistou a Copa do Mundo do Catar após vitória nos pênaltis sobre a França. Na competição, Scaloni contou com Julián Álvarez, do Manchester City-ING, e Lautaro Martínez, da Internazionale-ITA.