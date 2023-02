John Kennedy - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 14/02/2023 18:54

Rio - Emprestado pelo Fluminense, o atacante John Kennedy admitiu os erros que cometeu no clube. Ao responder perguntas nos stories do Instagram de sua mulher, Viviane, o jogador, que é o artilheiro do Campeonato Paulista pela Ferroviária, disse ter dado "alguns vacilos", mas garante que mudou sua postura.

"Sempre fui muito feliz no Fluminense, não tenho nada a reclamar do clube nem das pessoas que trabalham lá. Realmente, eu que dei alguns moles, uns vacilos, estava com a cabeça meio virada. Mas regenerei, novo homem. Sempre fui muito feliz lá e tenho maior carinho pelo Fluminense", disse o atacante.

John Kennedy também falou sobre a possível volta ao Fluminense, já que tem contrato com a Ferroviária somente até 30 de março, e a expectativa de ser aproveitado por Fernando Diniz.

"Está chegando o momento. Está nas mãos de Deus isso. Vi umas notícias, mas sempre estive nos planos do clube, eu mesmo que dei mole, dei meus vacilos. Mas isso está nas mãos de Deus. O que era para acontecer para eu amadurecer... Se for para voltar, vou voltar firme e forte e trabalhar para conquistar meu espaço", garantiu.