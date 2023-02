Marrony - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/02/2023 17:30

Rio - O Midtjylland, da Dinamarca, recusou uma nova oferta do Fluminense para estender o empréstimo do atacante Marrony. A tendência é que o jogador retorne ao time dinamarquês no segundo semestre, mas ainda não há uma definição sobre o assunto. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

O contrato de Marrony com o Fluminense vai até o fim de junho. No ano passado, o Tricolor pagou 400 mil euros, de forma parcelada, pelo empréstimo do atacante por 12 meses. Vale lembrar que o vínculo do jogador com o Midtjylland vai até 2026.

Marrony chegou ao Fluminense em julho do ano passado, mas não conseguiu engrenar com a camisa tricolor. Pelo clube, foram apenas 16 jogos e nenhum gol marcado.