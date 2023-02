Germán Cano, do Fluminense, marcou um gol antológico no Maracanã - Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 13/02/2023 20:03

Rio - Germán Cano foi o responsável pela vitória do Fluminense neste domingo, contra o Vasco, no Maracanã. O atacante marcou os dois gols do jogo, sendo um deles um golaço quase do meio-campo. Na transmissão da Band, o ex-zagueiro do Vasco, Ricardo Rocha, rasgou elogios ao argentino.

"German Cano é o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade. É claro que existem outros jogadores, como Pedro (do Flamengo), mas o argentino é o melhor atualmente", comentou Ricardo Rocha, que atuou no Vasco entre 1994 e 1995.



Após os gols de Cano no clássico, a torcida do Fluminense provocou os vascaínos. Após a vitória, os tricolores entoaram o cântico: "Chora, vascaíno, o sonho acabou. O Germán Cano é tricolor". O centroavante jogou no Cruzmaltino entre 2020 e 2021 e chegou ao clube das Laranjeiras no ano passado.

Germán Cano chegou ao futebol brasileiro em 2020 e balançou as redes 43 vezes em pouco mais de 100 jogos pelo Vasco. No ano passado, o argentino foi contratado pelo Fluminense, onde já marcou 49 gols em 76 partidas. Antes, o artilheiro jogou por Lanús, Colón, Nacional, Pachuca e Independiente de Medellín.