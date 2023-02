Cano tem cinco gols no Campeonato Carioca - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Cano tem cinco gols no Campeonato CariocaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 13/02/2023 18:48

Rio - A briga pela artilharia do Campeonato Carioca promete esquentar na reta final da Taça Guanabara. Após encerrar o jejum de quatro partidas, Germán Cano marcou cinco vezes nos últimos dois jogos, subiu para o segundo lugar e entrou de vez na briga pelo prêmio de artilheiro.

O artilheiro do Campeonato Carioca é o atacante Lelê, do Volta Redonda, com sete gols. O jovem, de 25 anos, marcou apenas uma vez nos últimos dois jogos e passou em branco na última partida, na derrota diante da Portuguesa, e viu Cano encostar na disputa pela artilharia.

Cano passou em branco nos primeiros quatro jogos que disputou. O argentino encerrou o jejum marcando três vezes na vitória sobre o Audax e, em seguinda, fez os dois da vitória contra o Vasco. O camisa 14 foi responsável por marcar os últimos cinco gols do Fluminense.

Artilharia do Carioca:

1 - Lelê (Volta Redonda) - 7 gols

2 - Germán Cano (Fluminense) - 5 gols

3 - Gabriel Pec (Vasco), Pedro (Flamengo) e Luís Felipe (Bangu) - 4 gols



Além disso, Cano é responsável por ter marcado metade dos gols do Fluminense no Campeonato Carioca. O Time de Guerreiros balançou as redes dez vezes, sendo cinco com o argentino. Dos outros cinco gols, dois foram contra, sendo um deles em chute desviado do próprio Cano, contra o Resende.

CANO ULTRAPASSA ROMÁRIO NO FLUMINENSE

Após marcar duas vezes contra o Vasco, Germán Cano chegou a 49 gols com a camisa do Fluminense e ultrapassou Romário. O camisa 14 assumiu o sexto lugar na artilharia tricolor neste século e está a apenas um gol de se igualar a Thiago Neves e entrar no top 5 da lista.

No ano passado, Cano quebrou diversos recordes pelo Fluminense. Autor de 44 gols, o argentino se tornou o maior goleador de toda a história do clube em uma única temporada, além de ser o artilheiro do Brasileirão e Copa do Brasil.

Maiores artilheiros do Fluminense no século:

1 - Fred (199 gols)

2 - Magno Alves (63 gols)

3 - Conca (56 gols)

4 - Tuta (52 gols)

5 - Thiago Neves (50 gols)

6 - Germán Cano e Cícero (49 gols)

7 - Romário (48 gols)

MARACANÃ HOMENAGEIA CANO COM PLACA VIRTUAL

O gol antológico de Germán Cano contra o Vasco foi digno da alcunha de 'gol de placa'. Por isso, o Maracanã fez uma homenagem ao centroavante tricolor com uma placa virtual pelo gol que garantiu a vitória do Fluminense. O perfil oficial do estádio publicou a imagem nas redes sociais.

"Vai ficar na minha história e na do Fluminense, artilheiro!", escreveu o perfil oficial do Maracanã.

DE PLACA!



O estagi resolveu fazer uma placa digital pro incrível gol de @Germancanoofi



Vai ficar na minha história e na do @fluminensefc, artilheiro! pic.twitter.com/2BM0XZWCj5 — Maracanã (@maracana) February 13, 2023

Com a vitória sobre o Vasco, o Fluminense chegou aos 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Carioca. Atual campeão estadual, o Time de Guerreiros volta a campo no próximo dia 25 de fevereiro, às 16h, contra a Portuguesa, no Maracanã, pela nona rodada da competição.