Cano é um dos principais jogadores do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Cano é um dos principais jogadores do FluminenseMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 13/02/2023 22:10

Germán Cano revelou que sonha em ser campeão do Mundial de Clubes. Em entrevista ao Diário Olé, da Argentina, o atacante do Fluminense disse que esta é sua meta até dezembro e destacou que nada é impossível na vida.

"Ser campeão do Mundial de Clubes, esse é o meu sonho. Sonhos são para serem realizados. Essa é a minha meta entre agora e dezembro. Esperemos que o possamos cumprir. É o meu sonho pendente. Espero que com a ajuda do trabalho, de todos os meus colegas, do apoio das pessoas possamos chegar a este ponto, porque que nada é impossível nesta vida", disse Cano.

O jogador também falou sobre o golaço marcado na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no último domingo, no Maracanã. Já nos acréscimos do segundo tempo, após um passe errado de Rodrigo, Cano ficou com a bola, percebeu Léo Jardim adiantado e finalizou de perna esquerda do meio de campo para estufar as redes do Cruz-Maltino.

"É incrível. Foi uma noite sonhada, não esperava fazer um gol do meio de campo. Ficou marcado para todos nós. Para minha família, principalmente, que esteve no estádio, o mesmo para todas as pessoas que gostam de futebol. Ficará na história do Maracanã. Ficar marcado na história deste estádio é um orgulho muito grande. Muito feliz por fazer esse gol, tentei várias vezes, mas nunca deu. Foi maravilhoso fazer aquele gol daquele jeito, foi tudo perfeito para eu fazer daquele jeito", afirmou o atacante.