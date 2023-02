Thiago Neves defendendo o Fluminense em 2012 - Reprodução

Publicado 13/02/2023 13:47

Rio - Ex-jogador do Fluminense, Thiago Neves agradeceu ao clube pela homenagem prestada ao seu sogro, Geraldo Di Biase Filho, que faleceu na semana passada. No telão do Maracanã, poucos minutos antes do clássico contra o Vasco, no último domingo, foi pedido um minuto de silêncio ao pai de sua esposa, que era torcedor do Tricolor.

"Obrigado, Mário Bittencourt, Fluminense e Fred pela lembrança. Marcella (esposa) e Conrado (cunhado) ficaram muito emocionados. Obrigado do fundo do meu coração. Dr. Geraldo era especial e tenho certeza que está feliz essa homenagem e ainda mais com a bela vitória do Fluzão", publicou.

Thiago Neves agradeceu homenagem ao sogro no clássico entre Fluminense e Vasco Foto: Reprodução/Instagram

Thiago Neves coleciona três passagens pelo Fluminense. Ao todo, foram 163 partidas disputadas e 48 gols marcados. Com a camisa tricolor, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e o Carioca e o Brasileiro, em 2012. Atualmente, o meia está sem clube.