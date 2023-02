Germán Cano comemora gol marcado na vitória do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/02/2023 20:48 | Atualizado 12/02/2023 20:49

Germán Cano deu números finais à vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 0, neste domingo, com um golaço do meio de campo. Após um passe errado de Rodrigo já nos acréscimos, o atacante ficou com a bola, viu o goleiro Léo Jardim adiantado e acertou um lindo chute de perna esquerda. Confira como foi no vídeo abaixo:

Fluminense 2x0 Vasco



Germán Cano (GOLAÇO) (2)



Carioca



pic.twitter.com/WJaCrYsQhz — Diário de Gols, infos e Stats | Olho no fixado (@DiarioGols) February 12, 2023

"Acho que sim (o mais bonito da carreira). Estava procurando este gol, meus companheiros sabem disso. Estava treinado todos os dias finalizações do meio de campo. Nunca consegui, mas hoje foi o dia. Sempre tentei, tentei, procurei, até que hoje chegou. Foi um gol muito lindo. Acho que é um dos melhores da minha carreira", revelou Cano, à BandSports.

Em tempo: o Fluminense volta a campo no dia 25 de fevereiro, às 16h, para enfrentar a Portuguesa no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.