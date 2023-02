Fluminense usará patch no uniforme em alusão a Chico Guanabara - Foto: Divulgação/Fluminense

Fluminense usará patch no uniforme em alusão a Chico GuanabaraFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 12/02/2023 11:45

Rio - O Fluminense vai fazer uma homenagem a Chico Guanabara na partida deste domingo contra o Vasco, às 16h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor usará em seu uniforme um "patch" especial em alusão ao histórico e reconhecido como o primeiro torcedor do futebol brasileiro.

VIVA CHICO GUANABARA! #TimeDeGuerreiros usará patch especial em homenagem ao torcedor histórico do Fluminense no clássico deste domingo.



Saiba mais >> https://t.co/7dX7K7Eg7H pic.twitter.com/S5ZLl33UpB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 11, 2023

Chico Guanabara era negro, favelado, capoeirista e tricolor. Sua história deu início a criação da web série do Fluminense, "Herdeiros de Chico Guanabara", que pode ser assistida no canal da "Flu TV" em 12 episódios.

A produção e a homenagem deste domingo em campo foca em temas pertinentes de cunho étnico racial, além de reforçar a campanha "Time de Todos", que aborda também a luta contra o racismo, a homofobia, a misoginia, o antissemitismo, e todo e qualquer outro tipo de preconceito.