CT da base do Fluminense, em Xerém: fábrica de talentos - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/02/2023 18:32

Rio - O trabalho do Fluminense com as categorias de base virou objeto de estudo de uma faculdade da Austrália. Representantes da Universidade de Queensland passaram a semana no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, para estudar e desenvolver uma pesquisa científica sobre meios de se identificar talentos com rapidez e precisão.

Os representantes australianos observaram o trabalho do Fluminense com a categoria sub-17. O projeto é comandado pelo professor Dr. Robbie Wilson e auxiliado pelos cientistas de dados Dr. Nicholas Smith e Dr. Jun Tong. O objetivo do estudo era apurar a habilidade dos jogadores por meio de atividades que contemplem diferentes fundamentos.

"Trabalhei com equipes da Europa, Ásia e América do Sul, mas esse grupo é o melhor que já vi. Tecnicamente, é claro, mas porque aqui em Xerém os jogadores, além de talentosos, amam seu trabalho, contam em geral com uma boa estrutura e expressam sua personalidade, encorajados pelos treinadores. É raro e me parece algo específico de um clube tradicionalmente formador como o Fluminense", disse o Dr. Robbie Wilson, cientista da Universidade de Queensland.



A tendência é que os resultados, voltados ao desempenho em campo, ajudem o Fluminense a traçar o perfil individual de cada jovem. O levantamento de informações ao fim do projeto indicará à comissão técnica o nível de qualificação do grupo e determinar métodos de trabalho ainda melhores.