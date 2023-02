Jhon Arias é um dos principais destaques do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/02/2023 19:10

Rio - Um dos principais nomes do time do Fluminense, Jhon Arias despertou interesse do mundo árabe, De acordo com o portal "Netflu", um clube da Arábia Saudita fez uma sondagem para saber a possibilidade de contratar o meia-atacante tricolor.

Segundo o veículo, a ideia dos sauditas era consultar a situação para saber se valeria a pena apresentar uma proposta ao Fluminense para contratar Arias. No entanto, o Tricolor não pensa em liberar o colombiano neste momento, já que ele é peça importante para o time na disputa da Libertadores.

Colecionando boas atuações com a camisa do Fluminense, Jhon Arias está valorizado no mercado. Além dos sauditas, dois clubes portugueses já demonstraram interesse em contratar o jogador, mas não chegaram a oficializar proposta.

Em 2022, Arias foi o grande nome do Fluminense ao lado de Cano. Ao longo da temporada, o meia-atacante disputou 62 jogos, marcou 16 gols e deu 17 assistências.