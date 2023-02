Arthur é o jogador mais jovem a atuar pelo Fluminense na era profissional - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 09/02/2023 13:30

Em 2021, Arthur se tornou o mais jovem a jogar pelos profissionais do Fluminense, com 16 anos e oito dias. Depois daquela derrota por 2 a 1 para o Resende, em 5 de março pelo Carioca, o jovem esperou quase dois anos por nova oportunidade. Agora, ele já atuou outras três vezes e vive a expectativa de ganhar mais oportunidades com Fernando Diniz.



"É um momento especial na minha carreira. Fernando Diniz conversa comigo diariamente, dá vários conselhos, fala para eu fazer meu estilo de jogo, e diz que se tiver que errar vou errar. Estou bastante feliz com essa oportunidade", celebrou.



Nova promessa de Xerém que desperta muita esperança no clube, Arthur fez parte da chamada 'Geração dos Sonhos' do sub-17, com Kayky, Metinho, Matheus Martins. Desde a base ele é visto com grande potencial e não à toa vem atuando em categorias acima de sua idade.



O que para ele tem sido importante nesta adaptação aos profissionais. Se em 2021 ele jogou quando o time principal ainda treinava, agora faz parte do elenco após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e atuou cerca de 27 minutos nos jogos contra Boavista, Botafogo e Volta Redonda.



"É um pouco diferente, sim. Desde cedo joguei em categoria acima da minha, entao é bem mais tranquilo para se acostumar. É bom para minha evolução, a cada dia aprendendo mais. Estou evoluindo, só que é mais complicado. Chego em casa fico mais cansado", admitiu.



No Fluminense desde os nove anos, Arthur conhece bem o clube e conta com o apoio dos jogadores mais experientes para fazer jus à expectativa no clube por ele. A começar por Ganso, companheiro de quarto. Mas não é o único.



"No dia a dia, Ganso tem me dado muita moral, assim como André. Felipe Melo e outros jogadores cascudos sempre conversam comigo. A estrada é longa. Só eu e minha família sabemos o que nós passamos. Quero agradecer ao professor Diniz que dá moral, cobra, elogia e passa confiança", completou.