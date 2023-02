Andrey Santos foi sondado pelo Fluminense - RAFAEL RIBEIRO / CBF

Andrey Santos foi sondado pelo FluminenseRAFAEL RIBEIRO / CBF

Publicado 08/02/2023 16:59

Rio - Sem permissão para trabalhar no Reino Unido, o volante Andrey Santos, do Chelsea, será emprestado a algum clube. Um dos times que demonstrou interesse no ex-jogador do Vasco é o Fluminense, que, segundo o portal "NetFlu", já entrou em contato com os Blues para saber as condições de um eventual negócio.

Ainda segundo o veículo, a negociação, no entanto, dificilmente ocorrerá. Isto porque, Vasco e Chelsea fizeram um "acordo de cavalheiros", onde determinaram que, caso houvesse algum problema no aproveitamento imediato de Andrey, o volante não fosse negociado para Flamengo, Fluminense ou Botafogo. Embora tal acordo não esteja em contrato, o Chelsea não pretende se indispor com o Vasco.

Entenda a situação

Andrey Santos precisa atingir cinco pontos para ser considerado um "special talent" (talento especial) e garantir o seu visto de trabalho no Reino Unido. Por ter jogado apenas no Vasco, que estava disputando a Série B, o volante está com zero pontos.

Para pontuar jogando no Brasil, a melhor alternativa para Andrey seria atuar em um clube da Série A e que dispute a Libertadores. Cada uma destas competições dá um ponto para os jogadores.

No entanto, o Chelsea já pensou em uma alternativa para não ter que negociar o jogador. Como Andrey se destacou na disputa do Sul-Americano Sub-20, os dirigentes do clube londrino estão confiantes em tentar convencer as autoridades locais de que ele já pode ser considerado um "talento especial" por conta do seu grande desempenho no torneio de seleções.