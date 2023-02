Thalita Sousa é musa do Fluminense - Divulgação

Thalita Sousa é musa do FluminenseDivulgação

Publicado 08/02/2023 12:00

Rio - A musa do Fluminense, Thalita Souza, agora faz parte do time de atrizes que atuam em pegadinhas do programa de João Kleber, na RedeTV!. Empolgada com a estreia, ela sonha em participar de uma novela.