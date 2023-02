John Kennedy - Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Publicado 07/02/2023

Rio - O bom momento de John Kennedy na Ferroviária, de São Paulo, vem sendo acompanhado de perto pelo Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", o treinador Fernando Diniz já teria afirmado que conta com o jovem atacante para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2023.

Considerado uma grande promessa, John Kennedy, de 20 anos, foi emprestado ao clube paulista para disputar o Estadual e ganhar rodagem, após ter vivido um 2022 com problemas de disciplina no Fluminense. Até o momento, o jogador vem se destacando e é o artilheiro do Estadual de São Paulo com quatro gols em cinco jogos.

De acordo com informações do site, o Fluminense foi procurado por outros clubes que desejam contar com John Kennedy, após o fim do Paulistão, porém, o interesse do Tricolor e de Diniz e aproveitá-lo no segundo semestre pelo clube carioca.

O atacante tem 39 jogos como profissional pelo Fluminense, marcou seis gols e deu uma assistência. Seu principal momento pelo clube carioca foi na reta final do Brasileiro de 2020, quando chegou a ser titular em alguns jogos e ajudou na campanha que levou o Tricolor de volta à Libertadores. Porém, seu jogo mais marcante foi no clássico contra o Flamengo, em 2021, quando fez dois gols na vitória por 3 a 1 pelo Brasileirão.