Cano marcou pela primeira vez na temporadaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 06/02/2023 07:00

Rio - A chuva que caiu no Maracanã neste domingo (5) serviu para lavar a alma dos tricolores e de Germán Cano. Após passar em branco em quatro jogos disputados, o argentino desencantou em grande estilo e marcou os três gols da vitória do Fluminense sobre o Audax , pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Primeira vítima de Cano pelo Fluminense em 2022, o Audax voltou a sofrer nas mãos do argentino. Ou melhor, nos pés. Os três gols do camisa 14 ajudaram o Time de Guerreiros a encerrar um jejum de três partidas sem vitória, sendo duas derrotas consecutivas.

"Fico feliz pelo gol. Pouco a pouco estamos voltando a ser o time que terminou a temporada passada, um time muito intenso e rápido. Aos poucos vamos nos entendendo dentro de campo. É preciso ter muita paciência e temos que trabalhar muito para voltar a forma do ano passado", disse o atacante.

No início de sua passagem pelo Fluminense, Cano também viveu um jejum (menor do que neste ano). O camisa 14 passou os dois primeiros jogos em branco, mas em ambas ocasiões entrou durante o segundo tempo. No primeiro jogo como titular, contra o Audax, marcou o gol da vitória. Foi o primeiro dos 44 gols marcados em 2022.

Antes da partida contra o Audax neste domingo, Cano estava passando por um jejum de quatro partidas. Essa situação não é novidade na trajetória do argentino no clube. Apesar dos 44 gols no ano passado, ele enfrentou o jejum de quatro jogos em branco em três oportunidades.

Com os três gols diante do Audax, Cano melhorou a média e agora soma três gols em cinco jogos na temporada de 2023. Quarto colocado no Campeonato Carioca com 13 pontos, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (12), às 18h, no Maracanã, contra o Vasco, o ex-clube do argentino.