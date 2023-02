Germán Cano busca o primeiro gol pelo Fluminense em 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/02/2023 10:45

Ainda sem gols na temporada, o atacante Germán Cano terá um adversário para lá de especial neste domingo, na missão de balançar as redes. O Fluminense encara o Audax Rio, justamente o clube que o argentino "fez o L" pela primeira vez pelo Tricolor, às 18h no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Contratado em 2022 após deixar o Vasco, o camisa 14 passou os dois primeiros jogos pelo Fluminense em branco, apesar de ter saído do banco de reservas em ambas as oportunidades e jogado poucos minutos. Diante do Audax, porém, ele recebeu sua primeira chance na equipe titular e fez o primeiro dos 44 gols na temporada passada.



Em jogo no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no dia 3 de fevereiro de 2022, o argentino fez o gol que deu a vitória ao Fluminense por 1 a 0 no fim do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Manoel desviou na primeira trave, e o centroavante, na pequena área, mandou para o fundo das redes.



A partir daí, o argentino não parou mais de balançar as redes e foi o artilheiro do país em 2022. A virada de ano, porém, ainda não trouxe momentos felizes para Cano dentro de campo. Na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, o jogador até cabeceou uma bola que terminou em gol diante do Resende, mas a arbitragem assinou gol contra do defensor do time alvinegro.



Até o momento, Cano entrou em campo em quatro dos seis jogos do Tricolor em 2023. Ainda zerado, o argentino igualou seu maior jejum de gols pelo clube no ano passado. Na última temporada, o atacante ficou quatro partidas seguidas sem ir às redes em três oportunidades.



Neste domingo, Cano terá mais uma chance de espantar a má fase.