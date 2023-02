Nino é o capitão do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 04/02/2023 21:00

Rio - Sem vencer há três partidas, o Fluminense tenta espantar a primeira turbulência da temporada neste domingo (5), às 18h (de Brasília), contra o Audax Rio, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Criticado nos últimos jogos, o zagueiro e capitão Nino destacou a importância de voltar a vencer imediatamente para recuperar a confiança.

"Jogo de extrema importância, a gente quer voltar a vencer. Estamos felizes de voltar ao Maracanã, com a nossa torcida. E a gente espera fazer um grande jogo diante deles", disse o zagueiro em entrevista à FluTV.

Para tentar recolocar o time nos trilhos, o técnico Fernando Diniz - que retorna de suspensão - parece ter dado fim ao rodízio e colocará o time titular em campo . O treinador não terá o volante André, que cumpre suspensão após ser expulso na última partida, à disposição, e por isso optará por Felipe Melo. Jorge também deve ganhar uma chance no lugar de Calegari.

O Fluminense chega para o duelo com duas derrotas consecutivas e sem vencer há três jogos. A sequência negativa fez o Time de Guerreiros cair na tabela para o quarto lugar, com 10 pontos. Em caso de novo tropeço, o Tricolor corre risco de sair da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca.