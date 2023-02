André - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 03/02/2023 17:00

Rio - Após uma atuação bem abaixo da média de toda a equipe do Fluminense e em especial sua, com direito a expulsão, o volante André, de 21 anos, utilizou as redes sociais para prometer empenho para melhorar a situação do clube carioca neste começo de temporada.

"Tenho certeza de que vamos ter uma temporada muito vitoriosa. Vamos trabalhar muito dobrado para fazer uma temporada muito especial. Vitória Fluminense", escreveu o jogador.

Até o momento, André participou de quatro partidas com a camisa do Fluminense na temporada. Expulso contra o Volta Redonda, o volante está fora do próximo compromisso da equipe no domingo contra o Audax, no Maracanã.