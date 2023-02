André foi expulso na derrota diante do Volta Redonda - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/02/2023 00:01

Rio - Após sofrer a segunda derrota consecutiva, o Fluminense terá mais um obstáculo para tentar espantar a má fase neste início de temporada. Um dos destaques do time, o volante André foi expulso contra o Volta Redonda, nesta quinta-feira (2), no Raulino de Oliveira, e desfalcará a equipe contra o Audax, domingo (5), no Maracanã, pela sétima rodada.

André levou o primeiro cartão amarelo no primeiro tempo e o segundo, que resultou no cartão vermelho, já nos minutos finais da segunda etapa. O volante terá que cumprir suspensão na próxima rodada e voltará a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz no clássico contra o Vasco, dia 12, no Maracanã, pela oitava rodada do Carioca.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o quarto lugar e segue com 10 pontos. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo domingo (5), contra o Audax, às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Carioca.