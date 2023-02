O Fluminense encontrou muita dificuldade diante do Voltaço - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 02/02/2023 23:12

Rio - Em uma noite sem brilho, sem criatividade e sem organização, o Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do Carioca. Com gol do artilheiro Lelê, que balançou a rede pela sétima vez, o Time de Guerreiros se tornou o segundo grande a ser vítima do Voltaço na competição.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o quarto lugar e segue com 10 pontos. Já o Volta Redonda saltou para a segunda colocação, com 13, e encostou no líder Flamengo. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo domingo (5), contra o Audax, às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Carioca, para tentar espantar a má fase.

O JOGO

A derrota no clássico diante do Botafogo parece ter mexido com o brio dos jogadores do Fluminense. O time entrou em campo com uma postura mais agressiva, pressionou o Volta Redonda nos primeiros minutos e teve as primeiras chances claras de abrir o placar. Manoel teve a melhor delas, mas acertou o travessão, aos 12 minutos, após cobrança de escanteio.

Por outro lado, o Volta Redonda não temia a pressão tricolor. O Voltaço aproveitava os espaços para investir no contra-ataque. Artilheiro do Carioca, o atacante Lelê teve as duas melhores chances da equipe, sendo a melhor delas aos 39 minutos, dentro da pequena área, mas o goleiro Fábio salvou o Fluminense e manteve o placar zerado no primeiro tempo.

Na etapa final, o Volta Redonda voltou explorando os espaços da defesa tricolor e, desta vez, aproveitou. Logo aos quatro minutos, Lelê foi lançado, invadiu a área e bateu na saída de Fábio para balançar a rede pela sétima vez no Carioca. O atacante ainda teve outra chance, mas parou na defesa do goleiro tricolor, poucos minutos antes de deixar o campo com fadiga muscular.

Em vantagem no placar, o Volta Redonda recuou e tentou defender o resultado. O Fluminense, por sua vez, tinha a bola, mas a troca de passes de forma lenta - o que facilitava a marcação adversária - e encontrava dificuldade para furar a defesa do Voltaço. Nem mesmo as investidas pelas laterais funcionavam e faltava criatividade para acertar o último passe.