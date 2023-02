David Braz e Fernando Diniz são os mais punidos pela arbitragem no banco de reservas do Fluminense - Reprodução

Publicado 02/02/2023 16:29 | Atualizado 02/02/2023 16:36

Rio - Diversas partidas de futebol ao redor do país são marcadas por problemas entre jogadores e arbitragem. Em 2020, uma pesquisa realizada pelo CIES Football Observatory mostrou que os jogos no Brasil tem uma média de 4,84 cartões amarelos e 0,25 vermelhos. No entanto, nos últimos meses, o Fluminense vem chamando a atenção por conta de expulsões pouco comuns que vem acontecendo em suas partidas.

Mais recentemente, no clássico contra o Botafogo, no último domingo, o Tricolor recebeu dois cartões vermelhos. Porém, as expulsões não foram para ninguém que estava em campo. O zagueiro David Braz e o treinador Fernando Diniz foram punidos por reclamarem da arbitragem da partida no Maracanã

No caso do defensor, esta foi sua quarta punição no banco de reservas desde que chegou ao Fluminense. Já o treinador recebeu o seu sétimo cartão desde sua estreia no Tricolor. No ano passado, nomes como Nonato e Felipe Melo também foram punidos estando no banco de reservas. O volante foi expulso no duelo com o Juventude, em 2022, enquanto o zagueiro/volante recebeu um cartão amarelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão do ano passado.

Diferentemente de alguns clubes brasileiros, o Fluminense já mostrou, em diversas oportunidades, o grande investimento que faz na área da psicologia. Diversos profissionais cuidam das equipe principal e das de base do Tricolor. No entanto, o clube segue sofrendo com a quantidade de cartões recebidos por reclamações, especialmente de atletas que não estão dentro de campo.

Além dos psicólogos de clubes, diversos jogadores ao redor do país optam por fazer tratamentos também com profissionais individuais, sem relação com qualquer equipe, para melhorar a sua parte mental. No Fluminense, isto não é diferente, e tem sido uma solução para diminuir, com o passar do tempo, o número de punições recebidas por reclamações e discussões com a arbitragem.