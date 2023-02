Calegari - Marcelo Goncalves / Fluminense

CalegariMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 01/02/2023 09:30

Rio - A lateral esquerda do Fluminense foi a principal dor de cabeça do torcedor em 2022. No total, sete jogadores chegaram a executar a função no ano passado. Para este ano, o Tricolor foi ao mercado, porém, no começo da atual temporada ainda não houve prognóstico de tranquilidade no setor.

O Fluminense iniciou 2023 com Jorge, que estava no Palmeiras, chegando ao clube na condição de titular. Porém, ex-jogador do Flamengo teve atuações bastante apagadas e mostrou não estar bem fisicamente. Com isso, a titularidade nos primeiros jogos do ano ficou com Calegari.

Revelado em Xerém, o jovem é volante de origem, mas atuou como lateral-direito na maioria dos jogos como profissional. No ano passado chegou a atuar na esquerda e iniciou o ano como titular na esquerda. Apesar de ter sido elogiado pelas atuações contra Resende e Madureira, Calegari perdeu uma penalidade no clássico contra o Botafogo e passou a viver um grande momento de pressão no clube.

Além dos dois jogadores, o Fluminense também terá em breve a opção de Alexsander. Volante de origem, o jovem, de 19 anos, está disputando o Sul-Americano Sub-20. No ano passado, o jogador terminou a temporada como titular na função e recebeu muitos elogios dos torcedores e da imprensa crítica.