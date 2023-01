Jogadores do Fluminense se reuniram com Ganso para deixar Calegari cobrar pênalti contra o Botafogo - Reprodução

Jogadores do Fluminense se reuniram com Ganso para deixar Calegari cobrar pênalti contra o BotafogoReprodução

Publicado 31/01/2023 15:52

Rio - O clima esquentou no vestiário do Fluminense após a derrota no clássico diante do Botafogo, por 1 a 0, no último domingo (29), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O pênalti perdido por Calegari causou irritação no técnico Fernando Diniz, que subiu o tom nas cobranças com os jogadores, principalmente com Nino, Ganso, Arias e Calegari.

O treinador tricolor não gostou da forma como a hierarquia dos cobradores foi desrespeitada. Durante o jogo, Diniz gritou à beira do gramado para Ganso, cobrador oficial do time, bater a penalidade. Entretanto, a pedido de André, o camisa 10 conversou com Arias - o segundo da lista - e aceitou o pedido de deixar Calegari cobrar. Na hora, Diniz tentou intervir, mas foi ignorado.

Na transmissão do jogo, feita pela TV Bandeirantes, Ganso parece ser convencido por André para deixar Calegari cobrar o pênalti. O meia conversa com Arias, que parece concordar. Em seguida, o colombiano foi falar com Diniz, que estava tentando enviar um recado. Mas o treinador foi ignorado pelo camisa 10.

Convencido pelos companheiros, Ganso ignora a ordem de Diniz e desrespeita a hierarquia, deixando a bola com Calegari. Quando o lateral se aproxima da marca da cal, surpreende Samuel Xavier, que segurava a bola no aguardo da chegada do cobrador. Calegari bate e perde, para a irritação da comissão técnica.

Aqui o lance do pênalti. Quem ia bater era o Árias, mas o André perguntou se o Calegari poderia bater e eles concordaram. pic.twitter.com/r9vPGAHhY3 — Josiᶠᶠᶜ ⁴⁴ (@JosyaneCarvalho) January 30, 2023

No vestiário, Diniz subiu o tom na cobrança e pediu explicações sobre a decisão de deixar Calegari cobrar o pênalti - e não curtiu a resposta. O treinador ficou aborrecido com o desrespeito da ordem de Ganso e Arias, com Calegari que perdeu a penalidade e com a falta de atitude do capitão Nino.

Com a derrota diante do Botafogo, o Fluminense perdeu mais uma chance de assumir a liderança do Carioca e se manteve em segundo lugar, com 10 pontos. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 21h10 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do campeonato.