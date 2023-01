Luan Brito em foto de anúncio pelo Porto - Divulgação / Porto

O Porto anunciou na tarde dessa segunda-feira a contratação do atacante Luan Brito. O centroavante chega por empréstimo junto ao Fluminense, com uma opção de compra de 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 24,8 milhões de reais na cotação atual.

Inicialmente, Luan chega para compor o elenco B do clube português, mas pode ser aproveitado pelo elenco profissional da equipe treinada por Sérgio Conceição.

"É um momento único na minha vida. Estou muito feliz por chegar a um clube do tamanho do FC Porto e espero trazer muitas alegrias para os torcedores deste enorme clube" - disse Luan Brito, para a comunicação do clube português.

Luan Brito ainda disse sobre os seus maiores exemplos dentro do clube, que são o iraniano Taremi e o também brasileiro e cria de Xerém, Evanilson.

“Falei com ele, disse que me vai receber bem e mostrar como funcionam as coisas. Sempre foi uma referência para mim no Fluminense, é um exemplo dentro e fora de campo” - disse o centroavante de 20 anos, em relação a Evanilson.

Luan Brito foi um dos principais jogadores do Tricolor na campanha decepcionante na Copinha desse ano. O atacante marcou três gols em cinco partidas e foi o artilheiro da equipe na competição. Em 2022, foi o artilheiro da Categoria Sub-20, com 12 gols em 26 partidas.