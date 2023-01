Eduardo Barros concedeu entrevista após a derrota do Fluminense contra o Botafogo - Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Eduardo Barros concedeu entrevista após a derrota do Fluminense contra o BotafogoMarcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 29/01/2023 22:21

Após a derrota para o rival Botafogo por 1 a 0 neste domingo (29), a coletiva de imprensa do Fluminense focou em basicamente um questionamento: a escolha de Calegari para a cobrança do pênalti no início do segundo tempo, já que o cobrador oficial, Paulo Henrique Ganso, estava em campo.

Na ausência de Fernando Diniz, que foi expulso durante o clássico, o auxiliar técnico Eduardo Barros foi quem compareceu a coletiva para falar sobre o assunto. Sem dar um motivo pela escolha, o profissional afirmou que foi uma 'decisão de campo'.

"Após todas as sessões de treinamento, praticamente todos os dias vários jogadores batem cobranças de pênaltis. O Calegari é um desses jogadores. Vocês sabem que temos um batedor principal, mas em uma decisão de campo, acabou não batendo o batedor principal. Temos também outra possibilidade, outro jogador, ele não bateu. Nessa decisão circunstancial, quem acabou sendo o batedor foi o Calegari, como todos vocês viram", afirmou Barros, que completou:

"Não tem explicação (para o Ganso não ter cobrado) neste momento. Vamos ter que discutir esta questão com a cabeça mais fria, após digerirmos este resultado que, infelizmente, não nos favoreceu, para após isto termos mais clareza deste cenário que foi determinante no clássico."

Esta foi a primeira cobrança de pênalti de Calegari desde que ele chegou aos profissionais do Fluminense, em 2020. Questionado novamente sobre a escolha para a cobrança, Eduardo optou por reclamar do suposto pênatli de Lucas Perri em Giovanni, nos minutos finais da partida.

"Nessa parte eu posso pular e me ater às questões mais táticas do jogo. Se o pênalti foi determinante para o resultado, possivelmente se saímos vencendo o jogo, o jogo poderia se desenhar mais favorável para nós. Acho que temos que ampliar o debate e entender tudo que aconteceu no jogo. Foi um jogo muito amarrado. Se vocês notarem a quantidade de faltas da equipe adversária, foi uma quantidade muito acima da média. Mesmo tendo perdido a penalidade, criamos algumas oportunidades. Inclusive, mais uma situação que poderia ser chegada no VAR, uma vez que a arbitragem no campo não percebeu mais uma situação de penalidade a nosso favor, isso poderia ter outro resultado para o clássico", criticou.

O auxiliar falou sobre o possível impacto no lado psicológico em Calegari pelo erro na cobrança, que gerou diversas críticas de torcedores tricolores. Ele ressaltou que o atleta precisa ter maturidade para lidar com as críticas pelo 'momento de infelicidade' durante a partida.

"Apesar do Calegari, ele terá que ter maturidade para lidar com as críticas. Foi um momento de infelicidade que ele passou hoje", finalizou.