Marrony chegou ao Fluminense no meio de 2022 - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 29/01/2023 11:48

Contratado no meio de 2022, Marrony ainda não conseguiu emplacar no Fluminense. Muito criticado pela torcida, o atacante não aproveitou as chances que teve em 2023 e o técnico Fernando Diniz revelou na última quinta-feira que ele não está nas melhores condições físicas. O que explica a opção de deixá-lo fora dos relacionados para o clássico com o Botafogo, neste domingo, às 18h no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.



"O Marrony é um ótimo jogador, embora não esteja na sua melhor forma", disse Diniz na coletiva após o empate em 1 a 1 com o Boavista.

Além do atacante, Jorge é outro jogador que ficou fora dos relacionados. Contratado nesta temporada como solução para a problemática lateral esquerda do Fluminense, o jogador ainda não emplacou nas partidas em que jogou até agora.



A questão física também parece ser um problema, apesar de que a parte técnica também deixou a desejar quando ele esteve em campo. Tanto o lateral quanto Marrony ficaram fora por opção do técnico.



Confira os relacionados do Fluminense para o clássico: