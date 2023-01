Calegari é alvo do Goiás - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Calegari é alvo do GoiásFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/01/2023 19:20

Rio - Com futuro incerto no Fluminense, Calegari segue despertando interesse de clubes portugueses. Nesta sexta-feira, o jornal "A Bola" destacou que três times do país seguem de olho no jogador: Boavista, Estoril e Portimonense.

Segundo o veículo, entre os três clubes, o único que apresentou proposta foi o Estoril. A janela de transferências fecha no dia 31 de janeiro.

O jornal também destacou as características do jogador e chamou atenção para sua polivalência, atuando em diversas posições.

Nos últimos jogos, Calegari tem sido improvisado na lateral esquerda e arrancado elogios de Fernando Diniz. Ao todo, o atleta já disputou quatro jogos na posição, sendo três neste ano.