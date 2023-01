André é um dos destaques do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 27/01/2023 13:23 | Atualizado 27/01/2023 13:24

Rio - Após empatar com o Boavista por 1 a 1, nesta última quinta-feira (26), o Fluminense virou a página e se prepara para enfrentar o Botafogo, domingo (29), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Ovacionado pela torcida ao entrar em campo durante o segundo tempo, o volante André projetou o confronto e vê o favoritismo do lado tricolor.

"Nosso time está bem preparado para enfrentar o Botafogo, estamos com a mesma base do ano passado e isso é importante ressaltar. Estamos bem treinados e entrosados. Tem tudo para ser um grande jogo, mas clássico é clássico. Acho que chegamos com certo favoritismo para esse jogo. Tomara que o Maracanã esteja lotado e seja uma grande festa", disse o jogador.

O Fluminense enfrentou o Boavista com o time reserva e precisava da vitória para assumir a liderança. O Time de Guerreiros vencia por 1 a 0, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. André lamentou o tropeço em casa, mas vê o time entrando nos eixos e prevê uma evolução ao longo da temporada.

"Nosso time está voltando a entrar no ritmo. Estamos alternando no Campeonato Carioca, num jogo é o primeiro time e no outro é o segundo. É normal a falta de entrosamento, mas diria que nosso time está se comportando bem e acabamos tomando o empate num detalhe final que foi infeliz", analisou.

Com o empate diante do Boavista, o Fluminense chegou aos 10 pontos, mas perdeu a chance de assumir a liderança e ocupa o segundo lugar no Campeonato Carioca. Já o time de Saquarema somou o segundo ponto na competição e deixou a lanterna.