Matamoros e Ogaz já estão treinando com o sub-20 do FluminenseLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 27/01/2023 17:46

Rio - Contratados no último dia 10 de janeiro, os chilenos Felipe Ogaz e Nicolás Matamoros iniciaram a fase de adaptação do intercâmbio em Xerém. Os jogadores foram emprestados até janeiro de 2024 e fazem parte da parceria entre o clube e a Federação Chilena de Futebol, e já estão treinando com o elenco da categoria sub-20.

Felipe Ogaz chega com uma pequena experiência no time profissional do O'Higgins. O jogador soma cinco jogos e um gol marcado. O chileno celebrou a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense, mostrou empolgação com a experiência e contou que ainda está se adaptando ao novo clube.

"Muito feliz por estar aqui em um grande clube como o Fluminense. Os companheiros e os treinamentos no dia a dia são competitivos, mas, aos poucos, vamos nos adaptando. Temos um grupo bastante unido e acolhedor", disse em entrevista ao site oficial do clube.

Já Matamoros chega com a experiência na base do mesmo time que o compatriota e convocação para as seleções de base chilena. O jogador não escondeu a alegria de jogar pelo Fluminense e garantiu que irá aproveitar as oportunidades para chegar no profissional.

"Alegria enorme poder jogar numa equipe talentosa como a nossa e ter a experiência de representar o Fluminense. Ser um Moleque de Xerém é uma oportunidade para poucos, e estamos aqui para aproveitá-la", afirmou.

Com os chilenos, o Fluminense se prepara para o Campeonato Carioca sub-20, que começa em março. Recentemente, os Moleques de Xerém foram eliminados da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além do estadual, a equipe disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil da categoria.